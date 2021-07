Le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute nelle prime ore della mattina in via Monsignor Piovella a Cagliari dove a seguito di una esplosione è scoppiato un incendio nell’ingresso di un locale, un’attività commerciale adibita a self service h24 per la toelettatura di cani e gatti.

Gli operatori della squadra dei Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento di focolai residui e alla messa in sicurezza della vetrina e della serranda di ingresso del locale, avviando gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.