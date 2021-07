L’On. Andrea Frailis, deputato del Partito Democratico e membro della XIII Commissione (Agricoltura), chiede un’interrogazione immediata al Ministro delle poltiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.

La richiesta è chiara: “istituire un piano urgente di aiuti per l’emergenza” che sta attraversando la Sardegna con “l’impiego tempestivo di fondi dedicati al ripristino immediato delle attività aziendali e al ristoro dei danni subiti da intere comunità necessari per mettere in sicurezza le attività economiche e produttive colpite dagli incendi”.

Ma non solo: vi è la necessita, sostiene Frailis, di un “progetto di più ampio respiro, che preveda articolate ed efficaci azioni di prevenzione e interventi per scongiurare il dramma delle fiamme”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it