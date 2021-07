Erogare in via straordinaria, immediata e automatizzata, l’80% degli anticipi Pac agli agricoltori e allevatori sardi, senza oneri o costi aggiuntivi.

È la proposta con cui Cia-Agricoltori Italiani chiede al Governo nazionale soluzioni rapide e risorse straordinarie per far fronte all’emergenza economica e ambientale in Sardegna.

«Chiediamo al Governo di attivarsi subito per far fronte a questo disastro economico e ambientale con l’impiego tempestivo di fondi dedicati al ripristino immediato delle attività aziendali e al ristoro dei danni subiti da intere comunità, affinché il territorio possa ripartire con tutte le attività economiche», dichiara presidente di Cia nazionale, Dino Scanavino.

«Davanti a questa catastrofe assoluta, con migliaia di ettari di inestimabile patrimonio boschivo e macchia mediterranea andati in fumo, centri abitati accerchiati dalle fiamme e campagne distrutte con capannoni e strutture agricole bruciate e perdite ingenti tra coltivazioni e bestiame, siamo al fianco delle centinaia di agricoltori e allevatori danneggiati dagli incendi. Siamo pronti a garantire loro la necessaria assistenza per far fronte ai danni subiti e per sostenerli nella ricostruzione e ripartenza», afferma Cia Sardegna, che chiede anche alla Regione di intervenire con risorse finanziarie straordinarie a sostegno delle imprese agricole danneggiate dagli incendi.

