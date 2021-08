Da I Fenu, la gelateria aperta nel 2008 in Piazza Galilei, si mangia il gelato più buono di Cagliari. Lo ha decretato il Gambero Rosso che anche quest’anno ha assegnato alla gelateria artigianale cagliaritana i Tre Coni nella Guida ai migliori gelati d’Italia. L’unico altro riconoscimento in Sardegna è andato alla gelateria Dolci Sfizi di Macomer di Nicolò Vellino.

Non è la prima volta che Fabrizio Fenu e la moglie Maurizia vengono premiati. Fabrizio Fenu è stato iniziato nel 1976 alla passione per il gelato dal padre Gesuino nel bar gelateria a Marrubiu. Nel 2014 è arrivato il primo riconoscimento come miglior gelataio gourmet d’Italia con una specialità gusto pecorino, mele caramellate e miele. Subito dopo la gelateria bissa il successo al Gelato Festival di Amsterdam con la crema sedano e bottarga. Nel 2017 arriva il primo dei Tre Coni del Gambero Rosso.

Il comparto delle gelaterie

In Italia quello delle gelaterie artigianali è un settore sempre più importante. La produzione del gelato in Italia conta 39mila gelaterie indipendenti dove lavorano 100mila persone, e il volume d’affari ammonta a 3,5 miliardi di euro.

L’arte gelatiera è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo e dal 2013 il 24 marzo si festeggia la Giornata Europea del Gelato.

Nonostante l’isola abbia ottenuto solo due riconoscimenti (contro i 12 della Lombardia e i 9 del Piemonte), anche in Sardegna da alcuni anni sono aumentati i consumi e le gelaterie artigianali sperimentano gusti sempre più originali: ad Oristano vanno molto il gelato alla vernaccia e al mostacciolo: a San Sperate pesca e pecorino e qualcuno azzarda persino l’abbinamento pomodoro, culurgione e corbezzolo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it