Green pass, i giudici amministrativi bocciano il ricorso dei legali cagliaritani

Secondo il Tar del Lazio le misure urgenti del Governo Draghi "per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" non comportano un pregiudizio irreparabile per i cittadini