Il 2 Ottobre 2021, durante la Dinner with the Stars della Vinoway Wine Selection, Andrea Pala verrà premiato come “Miglior Giovane Enologo italiano 2021”.

Nato a Luras nel 1986, si laurea in Viticoltura ed Enologia e inizia la sua carriera professionale, fatta di grandi soddisfazioni e traguardi: diventa Componente commissioni di Certificazione Vermentini di Gallura DOCG, Consulente selezionatore vini a Roma, Presidente dei Giovani Enologi Italiani e oggi lavora per diverse cantine italiane, dando lustro al territorio della sua Sardegna.

Andrea Pala verrà premiato da Nicola Biasi considerato Miglior Giovane Enologo italiano 2020 da Vinoway.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it