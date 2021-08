All’appuntamento di ieri mattina all’aeroporto Mario di Elmas, in vista della partenza del gruppo rossoblù verso Palma di Maiorca per l’ultima amichevole pre-stagionale, il tecnico Leonardo Semplici non ha trovato Nathian Nandez.

Mancata risposta alla convocazione del Cagliari. L’ex Boca non si è presentato e la motivazione è relativa al mercato, con Nandez che aspetta l’Inter e non intende proseguire la sua avventura a Cagliari.

Nandez confidava di approdare a Milano già dopo il ritorno dalle vacanze del dopo Coppa America ma tra Inter e Cagliari manca ancora l’accordo.

“Con i nerazzurri il giocatore è già in parola per un contratto quadriennale a 3 milioni a stagione. Inoltre il centrocampista, che nella parte centrale dell’ultima Serie A ha avuto alcuni problemi familiari che hanno inciso sul suo rendimento, aveva ottenuto una promessa dal presidente Tommaso Giulini: se sarà salvezza non verranno posti eccessivi paletti per la cessione”, spiega La Gazzetta dello Sport.

Con Rog infortunato, e Nandez in partenza, il Cagliari sarà costretto a correre ai ripari. Chi dovrebbe comprare la società rossoblù?

