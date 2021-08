Tre regioni con almeno un dato oltre la soglia critica e la Sardegna che rischia di passare in zona gialla da lunedì 16 agosto. È la fotografia della situazione sulla base del bollettino dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, aggiornato al 9 agosto. Le altre due regioni sono Calabria e Sicilia.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, il decreto in vigore prevede che il passaggio da zona bianca a zona gialla avviene quando scattano tre indicatori:

1) 50 o più casi settimanali di nuovi contagi per 100mila abitanti

2) 10 per cento dei posti occupati in terapia intensiva

3) 15 per cento dei posti occupati in area medica

Tutte e tre le regioni sono da giorni oltre la soglia dei 50 nuovi contagiati. In Sardegna sono 414 positivi su 100mila abitanti, i ricoverati in area medica il 7 per cento, i ricoverati in terapia intensiva l’11 per cento.

