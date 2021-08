Covid, contagi in aumento regolare: oggi 471 positivi registrati in Sardegna

Diminuiscono i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-2), aumentano quelli ricoverati in area medica (+3). Centonovanta persone in più di ieri sono in isolamento domiciliare e si registrano tre decessi