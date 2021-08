Antiche tombe romane usate come se fossero una pattumiera. Accade nella Necropoli di Bonaria, a breve distanza dalla Basilica di Nostra Signora di Bonaria, dove un profondo ambiente scavato nella roccia ai tempi dell’antica Roma è stato usato come deposito di rifiuti. La denuncia è del consigliere comunale Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio e sicurezza al Comune di Cagliari, che ha informato gli uffici comunali competenti di questa ennesima situazione di degrado.

“Non stupisce ma dispiace e rattrista questa situazione che vede le plurimillenarie dimore dei morti, anticamente modellate nella roccia, usate per gettarvi ogni genere di immondizia – commenta Polastri -. Eppure sono luoghi che meritano rispetto giacché gli incivili e pure i prepotenti non vogliono sentir ragioni”.

Per la cronaca, sottolinea Polastri, “a due passi da questa zona archeologica è presente un contenitore per la spazzatura costantemente ripulito dagli operatori ecologici. I quali, però, non possono mica calarsi sottoterra per raggiungere i sacchetti di immondizia”.

Il presidente della Commissione Patrimonio e sicurezza Polastri ha scritto agli uffici competenti, “affinché provvedano presto a far ripulire questa zona storica della città e, magari, dotare questo sito antico del vissuto cittadino, di cartelli esplicativi sulla storia che racchiude”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it