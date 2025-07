Sassari, detenuto aggredisce poliziotti: trovati bastoni e frutta per alcol artigianale

L'uomo avrebbe poi tolto fuori una lametta e cercato di colpire i poliziotti. Uno di loro è stato portato in ospedale per accertamenti

A seguito di un’ordinaria ispezione nel carcere di Bancali a Sassari, la polizia penitenziaria ha rinvenuto della frutta che era stata posta a macerare, per trasformarla dopo la fermentazione in bevanda alcolica.

Oltre a questo, sono saltati fuori anche bastoni e ulteriori materiali non consentiti. A darne notizia è stato il delegato per la Sappe Sardegna Antonio Cannas: “Al momento del ritiro, il detenuto andava in escandescenza. Vani sono stati i tentativi di portare alla calma lo stesso tanto che ad un certo punto incominciava a tirare calci, brandendo anche una lametta che aveva nascosto in bocca, ai poliziotti di servizio, uno dei quali è stato portato in ospedale per accertamenti”

Sulla questione è intervenuto anche il segretario generale della Sappe Donato Capece: “Il rinvenimento è avvenuto grazie all’attenzione, allo scrupolo e alla professionalità di Personale di Polizia Penitenziaria in servizio”

“Sarebbe opportuno dotare al più presto la Polizia Penitenziaria di armi non letali utili a difendersi dalla violenza di delinquenti – ha proseguito Capece – che non hanno alcun rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato”.

