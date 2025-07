L'uomo ha minacciato il personale con una pistola scacciacani e si è fatto consegnare il bottino. I Carabinieri però lo hanno rintracciato e arrestato in meno di 2 ore

Monserrato, rapina a mano armata in farmacia: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato questo pomeriggio in flagranza di reato per aver rapinato una farmacia a Monserrato.

Secondo quanto riferito, l’uomo si era presentato a volto parzialmente coperto all’interno della struttura e poi ha tolto fuori una pistola scacciacani. A quel punto, si è fatto consegnare l’incasso e poi è fuggito a bordo di uno scooter.

I Carabinieri sono stati avvisati immediatamente e hanno dato il via ad un’indagine per risalire al colpevole. L’uomo è stato poi rintracciato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Da lì è emerso che si trattava appunto di un 45enne del luogo e che era stata già disposta per lui la detenzione domiciliare.

La perquisizione domiciliare ha consentito inoltre di rinvenire la pistola scacciacani utilizzata durante l’azione, priva di tappo rosso, e il motorino impiegato per la fuga. L’uomo è stato condotto a Uta.

