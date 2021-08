A pochi giorni dalla denuncia dell’ennesima chiusura della pista ciclabile di Terramaini causata dalla caduta calcinacci del ponte di Viale Marconi, il Comune di Cagliari ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto in questione e la pista è stata, pertanto, riaperta prontamente alla circolazione ciclo-pedonale.

Ne dà notizia ai ciclisti la Fiab Cagliari annunciando che “sono state individuate le risorse per effettuare i lavori di manutenzione del ponte e risolvere una volta per tutte il problema, come auspicato da noi e da tutti i ciclisti che quotidianamente frequentano la pista, itinerario fondamentale per mobilità ciclistica metropolitana”.

