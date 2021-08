La Sardegna supera la soglia critica delle terapie intensive raggiungendo l’11% (+1), così come a livello nazionale si segnala una crescita al 5% (+1) per gli stessi reparti.

Sono questi i dati relativi alla giornata del 16 agosto diffusi da Agenas. La soglia imposta dal governo Draghi è del 10%, oltre la quale si passa in zona gialla.

Ma in Sardegna salgono anche i ricoveri al 9%, sotto quattro punti percentuali dalla soglia massima del 15% stabilita per le aree mediche.

Nonostante in questo caso non ci si trovi in area critica, il ritmo di crescita non promette bene e il rischio del passaggio alla zona gialla entro i prossimi quindici giorni potrebbe non essere così lontano.

