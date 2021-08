Un 35enne con precedenti di polizia è stato arrestato ieri a Selargius dai carabinieri della Stazione locale per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, intervenuti a seguito di una richiesta dei genitori conviventi del giovane che temevano per la propria incolumità, si sono recati presso l’abitazione familiare, dove l’aggressore aveva poco prima maltrattato in maniera veemente il padre e la madre, con ingiurie e minacce gravi.

Alla vista dei militari l’uomo ha iniziato a minacciare anche loro brandendo delle forbici per poi aggredirli con calci prima di essere immobilizzato e posto in condizioni di non nuocere. L’arrestato è stato tradotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanluri, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi al palazzo di giustizia di Cagliari.

