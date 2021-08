“È la seconda estate che la Sardegna vive con il Covid ma per alcuni territori sembra ancora siamo in piena emergenza. Fuori da qualunque intento polemico ma con grande sconforto è giusto chiedersi perché il Sarcidano-Barbagia di Seulo debba essere spogliato di servizi sanitari essenziali come il pronto soccorso. Sono a disposizione degli amministratori e del territorio per qualunque utile iniziativa”.

È l’appello della presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd) rivolto alla Regione, in seguito alla chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Isili (Cagliari). Il personale è stato trasferito al reparto di Medicina dello stesso ospedale, destinato ad accogliere i pazienti no-Covid, che non riescono ad essere ospitati dal Santissima Trinità di Cagliari, dove aumentano i ricoveri Covid.

Per Mura “il sistema di spostare il personale medico dalla sanità territoriale al fronte Covid da parte della Regione è inaccettabile quando viene adottato da chi è corresponsabile della nuova diffusione del virus e dei mancati provvedimenti di implementazione del personale. La precaria situazione sanitaria si somma alle previsioni di lenta ripresa della Sardegna dalla crisi Covid: dobbiamo uscire da questa spirale negativa”, conclude.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it