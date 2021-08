Il rischio, in base al monitoraggio Covid in Italia del Ministero della Salute e dell’Iss, è ancora moderato. E la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica non è stata superata. Ciò vuol dire che la prossima settimana tutta l’Italia dovrebbe restare “zona bianca”. Anche le regioni in predicato di passare al giallo come la Sardegna.

Secondo la bozza di monitoraggio con dati relativi al periodo 9 – 15 agosto 2021, infatti, 18 Regioni tra cui la nostra risultano classificate a rischio “moderato”, mentre le restanti 3 Regioni (Lazio, Lombardia e Veneto) risultano classificate a rischio “basso”. Nessuna regione supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

I dati Agenas, aggiornati a ieri, indicano per la nostra regione terapie intensive al 10% (+1%) / area non critica 11% (+1%).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it