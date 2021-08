Compie 57 anni Maria Dolores Palmas, un’infermiera sarda che da parecchi anni dedica il proprio tempo a quelle persone che si sono ritrovate la vita sconvolta da una diagnosi di cancro.

Nel 2010, Dolores Palmas ha fatto nascere il gruppo Abbracciamo un sogno, una splendida utopia che ha il compito di accompagnare i pazienti oncologici del nosocomio dell’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari durante l’intero percorso di cura, aiutandoli nell’accettazione della malattia e favorendo l’adattamento alla loro nuova condizione. I risultati sono sorprendenti.

Il gruppo Abbracciamo un sogno è costituito da pazienti oncologici che affrontano il percorso di cura e di vita e che al suo interno crea spazi di condivisione di esperienze, programma eventi con chi vive il percorso di cura del cancro, un percorso che può far vivere dubbi, solitudine, speranze, gioie, dolori, paure. Lo spazio creato da Dolores Palmas è un luogo accogliente in cui la persona ritorna al centro del mondo, e l’ascolto svolge un ruolo fondamentale. Dolores in questo è speciale: sa ascoltare, sa capire, sa sentire, quando entrano in gioco emozioni, angosce, drammi, e la quotidianità viene stravolta. Sa fare superare sfacendo capire che ovunque, anche nel buio più profondo, c’è sempre la luce.

Il cancro è una malattia che richiede coraggio e che richiede cura. In greco antico curare si dice τηρέω – terèo – nel significato di custodire, sorvegliare, stare a guardia, portare insieme. Dolores Palmas nel suo cammino ti tiene per mano. Una lanterna piena di luce in un mondo in tralice.

