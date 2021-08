Il gestore di un circolo privato in centro a Cagliari rischia di veder chiusa la sua attività per non aver rispettato le recenti norme introdotte relative all’utilizzo del Green Pass.

Il cinquantenne è stato sorpreso dai carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, in seguito ad alcune verifiche, mentre faceva entrare all’interno del locale avventori, non soci, sprovvisti della certificazione verde.

Lo stesso gestore, poi, verrà deferito all’autorità giudiziaria dai militari della stessa Stazione per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti: di quei giochi, cioè, il cui svolgimento è vietato all’interno dei locali pubblici, come ad esempio il poker, il ramino o il baccarà.

L’esercizio del gioco delle carte è lecito, infatti, nel caso in cui il pubblico vi si intrattenga solamente per lo svago e, anche nel caso di giochi leciti, è vietato svolgere su di essi puntate o scommesse. È prevista infatti soltanto l’abilità del giocatore che consiste nel memorizzare le carte giocate e nel fare previsioni in base ad esse sulle giocate future.

