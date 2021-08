C’è anche la sarda Francesca Deidda nella squadra di nuoto sincronizzato che ha ottenuto il quinto posto alle olimpiadi di Tokyo. Campidanese di origini ogliastrine, l’atleta della Promogest Cagliari, in forza anche alle Fiamme Oro, vanta un curriculum invidiabile con l’argento a squadre conquistato nel 2019 ai mondiali di Gwangju. In precedenza altro argento di squadra colto agli Europei 2016 a Londra e nello stesso anno si registra anche la sua prima partecipazione ad una manifestazione olimpica. Ma Francesca può andare fiera anche dei due bronzi continentali nel combinato a squadre conquistati agli Europei di Eindhoven 2012 e Berlino 2014. Senza contare altri traguardi giovanili di un’attività internazionale cominciata nel 2008.

L’allenatrice della Promogest Anna Abate si è detta particolarmente felice della seconda olimpiade vissuta dall’atleta sarda: “Ha passato due anni estremamente difficili lontano dalla casa e dagli affetti, costretta in una “bolla” protettiva nella totale precarietà con continui cambi di programma e tante incertezze sino all’ultimo – ha detto Abate -. Sono molto felice e orgogliosa di lei che ancora una volta ha dato dimostrazione della sua tenacia e delle sue capacità”.

“La gara in sé è stata “complicata” dopo l’esercizio libero in cui inaspettatamente il Canada ci è passato davanti – ha commentato Francesca Deidda – e per l’ennesima volta ci siamo rimboccate le maniche; il giorno dopo siamo entrate in acqua con la giusta cattiveria per prenderci il posto che ci spettava. Non possiamo che essere soddisfatte”.

