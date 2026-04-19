Pisacane su Kılıçsoy: “Non mi offre garanzie” | Il turco ora è un caso

Pisacane chiarisce il mancato utilizzo di Kılıçsoy dopo Inter-Cagliari: condizioni non ottimali e riscatto ora in dubbio

Pisacane su Kılıçsoy: “Non mi offre garanzie” | Il turco ora è...

Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Inter a San Siro, l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha fatto chiarezza su uno dei temi più discussi del momento: il mancato impiego di Semih Kılıçsoy.

Il giovane attaccante, dopo essere rientrato dagli impegni con la nazionale non ha più trovato spazio nelle ultime gare, alimentando dubbi e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori.

“In questo momento non mi offre garanzie dal punto di vista fisico – ha detto senza giri di parole Pisacane – penso che non gli renderei nemmeno giustizia nel metterlo gli ultimi minuti. Mi auguro che da qui alla fine mi dia delle risposte diverse soprattutto in allenamento”.

Una presa di posizione netta, che evidenzia come la scelta sia legata principalmente alle condizioni fisiche del giocatore. L’assenza di Kılıçsoy pesa anche alla luce delle difficoltà degli altri attaccanti. Borrelli appare ancora lontano dalla miglior condizione, mentre il giovane Mendy ha mostrato spunti interessanti ma resta acerbo sotto il profilo tattico. Diverso il discorso per Belotti, rientrato da un infortunio importante e ancora con pochi minuti nelle gambe.

In questo contesto, l’esclusione del talento turco assume un peso ancora maggiore nelle valutazioni tecniche. Quella che sembrava una certezza fino a poche settimane fa, ovvero il riscatto a fine stagione dal Beşiktaş per circa 11 milioni di euro, ora non appare più così scontata.

Il finale di stagione sarà decisivo per capire se Kılıçsoy riuscirà a riconquistare spazio e fiducia oppure se il suo percorso in rossoblù sia destinato a concludersi dopo una sola stagione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it