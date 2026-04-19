Olbia, disordini e un accoltellamento: chiuso un night club per 15 giorni

Licenza sospesa per 15 giorni a un night club di Olbia. Il provvedimento è stato notificato dai Carabinieri del reparto territoriale a un locale situato in via Imperia.

La chiusura è stata disposta dal Questore di Sassari a seguito delle criticità emerse nelle ultime settimane. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, il night si sarebbe trasformato in un abituale punto di ritrovo per persone con precedenti penali, oltre a essere stato teatro di episodi di violenza e disordini. Una situazione che ha portato a considerare il locale una potenziale minaccia per la sicurezza pubblica.

Determinante, ai fini della chiusura, l’episodio avvenuto nella notte del 25 marzo scorso. All’interno del locale, una lite per futili motivi è degenerata in una violenta aggressione: un giovane di origini tunisine ha colpito un altro avventore con un coltello, ferendolo al volto, al torace e all’addome.

L’autore dell’aggressione è stato successivamente individuato e arrestato dai Carabinieri il 17 aprile. La gravità dei fatti e il quadro complessivo emerso dalle indagini hanno portato all’immediata richiesta di sospensione della licenza, con l’obiettivo di ripristinare condizioni di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico.

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