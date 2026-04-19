Padru, strage di gatti: arrestato il presunto responsabile | Cittadini in piazza

Una comunità scossa ma unita quella di Padru, dove nelle scorse ore si è svolta una manifestazione pacifica per denunciare la strage di gatti che ha colpito il paese gallurese. Numerosi cittadini sono scesi in piazza per dare voce agli animali uccisi e ribadire l’importanza del rispetto e della tutela degli esseri viventi.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’amministrazione comunale e con la partecipazione di Lida Olbia, ha visto la partecipazione del sindaco Antonello Idini e dell’assessora all’Ambiente Stefania Satta, in prima linea insieme ai cittadini.

“L’evento nasce con l’obiettivo di testimoniare l’amore e l’attenzione che la comunità di Padru nutre nei confronti degli animali, promuovendo valori di rispetto, responsabilità e solidarietà” ha spiegato l’amministrazione in un post sui social.

Intanto, sul fronte investigativo, arriva una svolta. I Carabinieri della stazione locale hanno fermato un uomo, successivamente trasferito nel carcere di Carcere di Bancali, ritenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sassari il presunto responsabile di atti persecutori e uccisione di animali.

Il provvedimento restrittivo è scaturito da un’indagine avviata dopo la denuncia di una vicina di casa, che avrebbe subito anche minacce di morte. Secondo quanto emerso, il quadro accusatorio sarebbe aggravato dall’uccisione di almeno tre gatti di proprietà della donna, morti a causa della somministrazione di sostanze velenose. La donna si è così rivolta alle forze dell’ordine, che prontamente sono intervenute. Una brutta vicenda da cui la comunità ha deciso di dissociarsi con forza.

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