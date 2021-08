La bella stagione sta per volgere al termine. Nei prossimi giorni in Sardegna sono previste nuvole, abbassamento delle temperature e temporali, soprattutto nel settore orientale della Sardegna. Il maltempo si sposterà poi verso il sud Sardegna per arrivare fino all’area vasta del cagliaritano.

Nello scontro tra l’aria calda di questi giorni e le nuove ondate di aria fredda potrebbero verificarsi piogge, temporali e fulmini. Rari ma non da escludere i nubifragi. Manche in questo caso sarà la Sardegna orientale a esserne maggiormente coinvolta, con la temperatura del mare che resterà ancora calda.

