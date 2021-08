Nel mondo della scuola nove su dieci hanno ricevuto la prima somministrazione di vaccino anti Covid o la dose unica. Complessivamente mancano tuttavia all’appello in 138mila, con un andamento differenziato tra Regioni in alcune delle quali la risposta è stata relativamente più bassa.

Secondo l’ultimo report settimanale pubblicato dalla struttura commissariale, in Sicilia la quota del personale che ha scelto di vaccinarsi in vista del rientro tra i banchi si ferma al 79,92% del totale, e solo poco meglio fanno Calabria (80,36%) e Abruzzo (83,14%).

La lista delle meno “virtuose” comprende anche Sardegna (88,70%), Basilicata (88,75%) e Molise (90,43%). Numeri molto al di sotto della media trainata dal Veneto, prima nella speciale graduatoria, dove in pratica è stato raggiunto il massimo risultato possibile (99,67%). Cresce l’adesione dei più piccoli Trend comunque positivo per le vaccinazioni in favore del personale scolastico e universitario. La percentuale di persone che ha ricevuto la prima somministrazione di vaccino o dose unica ha raggiunto quota 90,45%.

I dati sono in aggiornamento sulla base delle comunicazioni da parte delle Regioni. Percentuali in netta crescita anche per ciò che riguarda i più giovani: le somministrazioni/dose unica per la fascia 12-15 hanno superato il 40% della platea vaccinabile, mentre la fascia 16-19 ha oltrepassato la soglia del 67%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it