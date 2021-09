La Sardegna resta in zona bianca per la terza settimana di fila, grazie a pochi post letto rimanenti in area medica non occupati da pazienti Covid.

Secondo gli ultimi dati, l’Isola raggiunge ma non supera la soglia massima del 15% in area medica, sebbene le terapie intensive restano sopra la soglia del 10% con il 13,2%.

L’incidenza però è in calo con con 117,4 casi per 100mila abitanti contro 148,5 della scorsa settimana. La Sardegna, quindi, si aggiudica una classificazione complessiva di rischio “bassa”, insieme a Toscana, Umbria e Valle d’Aosta.

Nella giornata di ieri, si sono registrati 269 nuovi casi e un decesso. Le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 24 (+1), mentre i ricoverati in area medica sono 227 (1 in meno rispetto a ieri). Sono 6.835 i casi di isolamento domiciliare (201 in meno rispetto a ieri).

