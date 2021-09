Dal 13 settembre non sono previsti traghetti per la tratta Civitavecchia-Cagliari. Dopo lo stop dei collegamenti Genova-Porto Torres e Civitavecchia-Olbia, è la volta di un altro dei collegamenti principali tra l’Isola e il “Continente”.

Ad oggi, il tratto in questione viene effettuato da Tirrenia in regime di libero mercato, il che vuol dire che la tratta potrebbe non essere prevista nella stagione invernale data l’esiguità delle richieste. Ma a quanto pare la rotta potrebbe già non essere economicamente sostenibile a metà settembre nonostante ci si trovi ancora in piena stagione turistica.

L’appello della Regione, che a fine luglio aveva chiesto al Ministero della Infrastrutture e mobilità sostenibile un bando unico su tutti i collegamenti da e per la Sardegna “in presenza di tratte remunerative e altre in sofferenza con l’idea di avere un regime tariffario adeguato e frequenze garantite per passeggeri e merci”, non è stato accolto.

Tirrenia chiude i battenti anche al porto di Cagliari, salvo eventuali proroghe. E intanto i vacanzieri che dovevano rientrare nella Penisola protestano.

