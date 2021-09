Il recente appello per una bonifica di Calamosca, rimbalzato sul web, ha avuto un seguito immediato. Ieri infatti, su richiesta del presidente Raffaele Onnis, la Commissione Innovazione tecnologica del Comune di Cagliari insieme all’assessore Guarracino ha effettuato un sopralluogo nell’area di cui è stata più volte evidenziata la condizione di degrado.

“Oltre alla necessità di bonificare dai rifiuti sparsi nell’area come minoranza abbiamo proposto di portare in aula un ordine del giorno che impegni il sindaco e la giunta a interagire con gli enti competenti (Demanio, Regione, Capitaneria etc) per programmare un intervento di riqualificazione complessivo e di riqualificazione ambientale che preveda anche lo smaltimento della piattaforma in cemento ancora posizionata al centro dell’area”, scrive sulla sua pagina FB il consigliere comunale Matteo Lecis Cocco Ortu.

“In chiusura del sopralluogo la consigliera Loi ha constatato che quanto lo scorso anno il Consiglio Comunale aveva chiesto per la fruizione della spiaggia di Calamosca (accesso per disabili e carrozzine) non solo non è stato fatto ma sono stati messi ulteriori cancelli che la rendono difficilmente accessibile”.

