Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista, scrittrice, blogger e conduttrice radiofonica, con un intervento su Twitter attacca La Nuova Sardegna in riferimento alla vicenda di Piera Muresu, la donna di 48 anni vittima di un tentato femminicidio a Sennori (Sassari) e salvata dai medici con un intervento chirurgico.

Il un titolo pubblicato dal quotidiano sardo si legge infatti: “Prima i colpi di pistola, poi l’ultima premura” per raccontare il fatto che l’uomo che ha sparato “ha scaricata dall’auto davanti all’ospedale dopo averle sparato”, scrive la Lucarelli.

A tentare di uccidere la donna è stato il suo compagno, Adriano Piroddu, 42anni, anche lui di Sennori, che poi si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa. Martedì pomeriggio i due erano andati in una campagna nei dintorni di Sennori con l’auto di Piroddu. Qui hanno avuto un’accesa discussione legata a problemi di coppia: lui era geloso, ha estratto una pistola di piccolo calibro e ha sparato colpendo la compagna al collo e al torace. Un atto che per gli inquirenti potrebbe essere premeditato, visto che Piroddu non possedeva regolarmente un’arma, e non si spiegherebbe altrimenti il fatto che se la fosse portata appresso per incontrare la compagna. Poi l’avrebbe accompagnata in ospedale.

Fatto, questo, che nel titolo del giornale è letto come “una premura”.

