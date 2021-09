Debutta lunedì 13 settembre la piattaforma per verificare il Green pass del personale scolastico, ma non è quest’obbligo a dare uno scossone alla della scuola. La pubblicazione delle graduatorie per i docenti delle scuole per l’infanzia ha scatenato l’ira di decine di insegnanti che lamentano di essere stati scavalcati da colleghi con meno titoli ed esperienza professionale.

I sindacati dicono che si è trattato di un errore dell’algoritmo del Ministero, e che per riportare tutto alla normalità bisognerà presentare un ricorso al Tar chiedendo l’urgenza ex articolo 700. Ricorrere al Tribunale amministrativo costa intorno ai 4mila euro.

