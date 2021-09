Si sono aperte sabato scorso 18 settembre le votazioni online per il Premio Export Italia di Uniexportmanager rivolto alle micro, piccole e medie imprese che hanno raggiunto un risultato di eccellenza sui mercati internazionali.

La Sardegna è la regione pilota del premio che successivamente proseguirà a livello nazionale con l’obiettivo di far crescere il sistema imprenditoriale attraverso la condivisione di casi e modelli virtuosi sperimentati da altre imprese e in grado di motivare anche aziende non esportatrici o esportatrici occasionali a intraprendere con convinzione e fiducia un processo di internazionalizzazione.

In questa prima fase pilota, su circa 60 realtà imprenditoriali sarde che hanno aderito all’iniziativa, 20 finaliste sono state selezionate dalla Giuria tecnica, formata da consulenti export e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Hanno aderito all’evento aziende appartenenti a tutti i settori: dall’artigianato all’agroalimentare, dal digitale ai servizi, passando per energia, manifatturiero e industria. Assieme a realtà produttive già avviate hanno risposto all’appello anche numerose startup già presenti sui mercati internazionali.

La fase delle votazioni online terminerà il 26 settembre per arrivare alla giornata di premiazione fissata per giovedì 30 settembre. Al termine di questa prima fase regionale si passerà alla fase nazionale.

“Il risultato certificato dall’alto numero di candidature va decisamente oltre le nostre più rosee aspettative e scorrendo le storie dei partecipanti emerge un primo risultato: ci sono tante imprese della Sardegna che si stanno cimentando con l’estero e hanno tanto da raccontare” ha commentato il presidente del Premio, Massimo Cugusi. “Ma dalle candidature emerge anche che molti praticano il fai-da-te e l’attività di export non è gestita ancora in modo proattivo. Al di là di quest’ultimo aspetto il quadro generale conferma però che c’è un grande potenziale. Tra gli altri aspetti emersi dagli iscritti al premio c’è quello dei settori digitale e dei servizi. Sono ambiti che normalmente erano esclusi dal concetto tradizionale di export e Made in Italy ma il paniere si è allargato e oggi è composto in modo sempre più rappresentativo anche da nuovi settori in cui si sono inseriti la creatività e l’ingegno italiani”

Ecco le eccellenze sarde selezionate.

