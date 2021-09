La battuta iniziale è prevista giovedì prossimo 23 settembre 2021 al Palazzetto dello Sport di via Rockefeller dove i ragazzi della nazionale italiana allenata da Angiolino Frigoni affronteranno la Thailandia. All’indomani, il 24, l’Egitto e il 25 daranno battaglia alla Repubblica Ceca. Tutte le partite alle ore 19. I mondiali under 21 maschili di volley approdano a Cagliari in questa stagione di grandi manifestazioni internazionali.

“È una manifestazione di livello che porta lustro alla città e grandi opportunità, in termini di presenze, di atleti, di spettatori che vengono a vedere questi eventi sportivi portando risorse economiche per il territorio”, ha spiegato il sindaco Paolo Truzzu intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’evento ospitata stamani nella sede della Fondazione di Sardegna.

Truzzu ha avuto parole di ringraziamento per l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. “Ha fatto un lavoro straordinario quest’anno dedicando tante risorse ad eventi sportivi che hanno permesso di animare anche la città. Cagliari in questo scorcio d’Estate e inizio Autunno è diventata uno dei centri nazionali ed internazionali perché ha ospitato tantissime importanti manifestazioni sportive”.

“Abbiamo cominciato a luglio con il ciclismo, il basket a fine agosto, la Coppa Primavela che ha visto oltre ottocento atleti impegnati nelle acque del Golfo di Cagliari, il Word Padel Tour e il ju jitsu che ha portato altri seicento atleti. Adesso proseguiamo con la pallavolo e poi ce ne saranno altri. Ciò ha fatto si che la città abbia potuto godere di una straordinaria presenza di sportivi e di turismo, stimolando al contempo i giovani a fare attività sportiva per crescere in forma, con valori sani e positivi. Tutto questo è possibile – ha concluso il sindaco Truzzu mutuando uno dei principi fondamentali dello sport – perché c’è una grande capacità di lavorare in sinergia, di fare squadra. Le istituzioni, le associazione e le federazioni hanno capito che solo insieme si vince”.

Organizzati da Italia e Bulgaria tra Sofia, Cagliari e Carbonia, dove si sfideranno Argentina, Marocco, Belgio e Iran, in Sardegna si disputeranno due dei quattro gironi della prima fase di qualificazione. Gli altri due gironi si disputeranno invece a Sofia.

