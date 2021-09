Tre pizzerie cagliaritane e una di Tempio Pausania. Sono quattro le pizzerie sarde finite nella classifica dei 100 migliori forni d’Italia di “50 Top Pizza”. La miglior pizzeria dell’isola, secondo il sito specializzato è la Pizzeria Panetteria Bosco, a Tempio Pausania che si classifica al 24° posto della graduatoria.

La recensione ricorda “l’impasto morbido e leggermente crunchy di Massimo Bosco. Pizza dell’estate la Portocervo: limoni, carpaccio di pesce spada marinato al gin e stracciata di bufala. Buona proposta beverage, compresa una piccola carta distillati e alcune etichette importanti”.

La migliore pizzeria cagliaritana, sempre secondo il sito è Framento (37° posto), di cui vengono evidenziati identità e carattere. “Il credo del pizzaiolo è per il lievito madre e lunghe lievitazioni, che regalano un prodotto profumato e digeribile. Personale preparato ma leggermente distratto quando i numeri cominciano a crescere. Carta dei vini in decisa crescita. La proposta gastronomica è territoriale e concreta, con delle virgole di fantasia, come la pizza dell’estate: la Rimuginata, con muggine affumicato a tocchetti, pomodorini, fiordilatte e menta”.

Al 74° posto, sempre a Cagliari, c’è Maiori dove si può gustare una classica pizza napoletana: “Da Pozzuoli a Cagliari Emanuele Riemma si conferma pizzaiolo di grande spessore e porta nel capoluogo sardo un prodotto 100% partenopeo. Le pizze classiche (margherita, marinara e bufalina) sono da top della Sardegna”.

Distanziata di due posizioni (76° posto) Sa Scolla, sempre a Cagliari: “Spin-off della casa madre di Baradili, in Marmilla, mantiene lo stile pop-contadino – ricorda la recensione -. L’offerta gastronomica prevede un incrocio tra pizzeria e cucina. Identitaria nell’offerta con la capacità di unire tradizione sarda e italiana, come nel caso della pizza “Zucchine e bottarga”. Si distinguono la carta dei vini e la selezione di liquori e distillati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it