Due giovani, un ventunenne e una ventottenne entrambi di Cagliari e con precedenti, sono stati denunciati ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari per essersi impossessati di generi alimentari vari alla Conad “Superstore” di via dei Valenzani. Al termine di alcuni accertamenti, gli agenti del Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in via dei Valenzani accertando che poco prima i due, introdottisi all’interno dell’esercizio commerciale, si erano impossessati di generi alimentari vari e avevano oltrepassato la barriera delle casse senza pagare il corrispettivo. Immediatamente all’arrivo dei Carabinieri i due hanno consegnato la refurtiva che è stata restituita ai gestori del punto vendita. Questi hanno formalizzato una querela presso gli uffici della Stazione di Villanova attraverso il legale rappresentante della società. Già nella stessa mattinata attorno alle 11,30 i due denunciati si erano resi responsabili di analoghi comportamenti in quanto, avendo fatto ingresso all’interno dello stesso esercizio commerciale con un bambino trasportato in un passeggino, avevano sottratto due bottiglie di liquore, tonno, carne in scatola, Nutella per un totale di circa €125. Di tali eventi verrà informata anche la Procura dei Minori anche ai fini dell’attivazione dei Servizi Sociali e la Caritas per gli aspetti di rispettiva possibile competenza, vista la presenza di un bambino.

