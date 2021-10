Per compiere i furti aveva utilizzato un abbigliamento sportivo: una canottiera da basket. Ma è stato proprio quell’indumento a renderlo riconoscibile come autore di alcuni furti in una farmacia del centro di Cagliari. Così stamattina i carabinieri del Radiomobile della Compagnia cagliaritana sono intervenuti a seguito di una denuncia di furto formalizzata da un farmacista del centro della città. Dalla visione delle immagini del circuito di videosorveglianza interno all’esercizio pubblico hanno riconosciuto senza ombra di dubbio un trentottenne a loro ben conosciuto, originario di Villacidro, disoccupato con precedenti denunce a carico. Questi è stato riconosciuto anche quale autore di due distinti furti perpetrati il 6 settembre e il 1° ottobre e danni dello stesso denunciante. In particolare, è stato appurato che il giovane aveva asportato dalla farmacia prodotti cosmetici per un valore di quasi €900 scelti tra i più costosi. Probabilmente aveva intenzione di rivenderli. Il giovane indossava una canottiera da basket che lo rendeva facilmente riconoscibile e che portava ancora nel momento in cui è stato raggiunto dai carabinieri. Semmai ci fossero stati dei dubbi questa circostanza li avrebbe dissolti. Il giovane è andato così ad arricchire il proprio curriculum con un’ulteriore segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari in questo caso per furto aggravato e continuato.

