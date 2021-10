L’accensione simbolica della lampada votiva da parte del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il dono dell’olio che arderà nella cripta di San Francesco per i prossimi dodici mesi dalla Regione Sardegna, hanno caratterizzato i festeggiamenti del patrono d’Italia, che questo 2021 vedevano la nostra isola come protagonista ad Assisi.

È tradizione, infatti, che una regione rappresenti nella cittadina umbra l’Italia intera nella commemorazione di San Francesco, suo santo Patrono.

Servizio e speranza sono le chiavi di lettura della commemorazione di quest’anno. Spirito di servizio, sul solco della tradizione di San Francesco, è il sentimento sottolineato gli amministratori politici che, soprattutto in questo periodo caratterizzato dalla pandemia, hanno guidato le loro comunità con fermezza e umanità. Speranza, rappresentata dai più di 70 primi cittadini sardi e più di mille pellegrini presenti ad Assisi, per un futuro più equo e un mondo più solidale e sostenibile.

“Un’emozione unica e indescrivibile. San Francesco è così grande e il suo messaggio è così forte che in quel momento in cui accendi la lampada, ti senti come un’umile formichina davanti a un gigante”, ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu. “Sono certo che ancora una volta la lampada e la fiamma di san Francesco sapranno squarciare le tenebre del periodo che viviamo e illuminare la strada del futuro”

