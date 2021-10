Alcune squadre di operai sono state impegnate questa mattina nella bonifica di almeno quattro zone del quartiere Sant’Elia. Sono state portate via tonnellate di rifiuti, tra cui tantissime gomme d’auto e altri rifiuti ingombranti, dai parcheggi di piazza Magellano e nella zona adiacente il ristorante Lo scoglio.

Gli operai sono intervenuti su segnalazione degli abitanti della zona raccolte dal consigliere comunale Marcello Polastri che pur ringraziando l’assessore all’igiene del suolo Alessandro Guarracino e il Sindaco Paolo Truzzu, per aver accolto l’appello, si è dichiarato “rammaricato per le ingenti spese che il Comune e i cittadini sono costretti a dover affrontare, in termini di bonifiche, dispendio di mezzi e di energie, a causa della maleducazione di pochi scaricatori incalliti di immondizia, ai danni di molti e dell’immagine stessa della nostra città”.

Le bonifiche andranno avanti per almeno quattro giorni in svariate zone della città. “Al tempo stesso – spiega Polastri – si protrarranno per almeno altri 10 giorni le bonifiche in via Tuvumannu e Is Mirrionis, dove è in corso la differenziazione dei rifiuti dallo spazio antistante la Scuola Italo Stagno, con la collaborazione di Regione, ATS, ed il Comune in prima linea per la lotta agli abbandoni smodati”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it