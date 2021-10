Una donna 37enne di Sinnai è stata segnalata alla Prefettura di Cagliari per essere stata trovata in possesso di una dose di cocaina di 0,15 g, quanto bastava insomma per una sniffata. Ieri notte a Sinnai nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto con 9 pattuglie delle Stazioni della Compagnia di Quartu Sant’Elena, allo scopo di contrastare la commissione dei reati predatori e lo spaccio di stupefacenti, anche attraverso numerosi controlli alla circolazione stradale, i carabinieri dell’Arma locale hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari quale assuntrice di sostanze stupefacenti una 37enne del luogo, disoccupata, già gravata da precedenti denunce. A seguito di perquisizione personale eseguita da personale femminile impiegato nel servizio, la donna è stata trovata in possesso di una dose di cocaina di 15 grammi. Lo stupefacente è stato naturalmente posto sotto sequestro e verrà inviato per le analisi di laboratorio presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari. Sono prevedibili sanzioni quali la sospensione della patente nella donna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it