Sbarca a Cagliari la terza edizione di Dialoghi di Carta. Due gli appuntamenti nell’agenda del festival letterario de La Fabbrica Illuminata, entrambi organizzati in collaborazione con la Biblioteca Ragazzi e il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari.

Mercoledì, 13 ottobre, al Parco di Monte Claro alle 16.30, Rossana Copez presenta Fiabe Sarde, libro scritto a quattro mani con Sergio Atzeni, nella sua ultima edizione del 2019 per i tipi di Condaghes: bellissimi racconti, rielaborati dalla tradizione dai due autori, parlano al lettore di Sardegna e del mondo, dei misteri, dei segreti e della poesia del raccontare, per tutti i paesi e per tutte le età. L’incontro con la scrittrice e giornalista cagliaritana, ospitato nei gazebo della Biblioteca Ragazzi (di fronte alla pista di pattinaggio), è moderato da Antonella Pinna.

Mercoledì 20 ottobre in programma al Parco di Monte Claro (sempre nei gazebo della Biblioteca Ragazzi, con ingresso dai parcheggi di via Cadello 9/b), un secondo pomeriggio letterario, in compagnia, dalle 16.30, di Andrea Melis con due suoi libri: il primo è Piccole tracce di vita (Feltrinelli). Con l’autore cagliaritano e le sue poesie, l’accompagnamento musicale live electronics e con l’arpa elettrica di Raoul Moretti; il secondo è, in conversazione con Claudia Benaglio, Libertà – Storie di rivoluzionari per ragazzi che vogliono cambiare il mondo (Feltrinelli), volume realizzato in collaborazione con Emergency, con prefazione di Gino Strada.

Per accedere alle presentazioni è necessario il Green Pass. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno nella Sala Polifunzionale del Parco di Monte Claro (fronte laghetto). I posti a sedere sono limitati. È consigliata la prenotazione al numero telefonico della Biblioteca Ragazzi 070 409 25 76.

