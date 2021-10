“Più facile in questi giorni trovare un volo da e per la Sardegna, con tutti i problemi del caso, che sapere dove sia il presidente della Regione”. Duro l’attacco di Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale. “Non si capisce – prosegue il consigliere – cosa abbia di più importante da fare il governatore in queste ore che cercare di risolvere l’isolamento dei sardi, mentre centinaia di cittadine e cittadini non riescono a tornare a casa o non riescono a prendere un aereo verso la penisola per motivi di salute o lavoro”.

Agus riporta quanto deciso dalla maggioranza in Consiglio regionale durante la seduta tenutasi oggi, e cioè che l’argomento verrà trattato domani con l’assessore ai Trasporti Giorgio Todde. “Lo stesso assessore – commenta Agus -, ricordiamo, che dopo aver fatto niente in questi due anni e mezzo ha poi avvalorato un bando sbagliato sotto tutti gli aspetti, che era destinato al fallimento prima ancora di essere annunciato”.

“Il presidente – continua il capogruppo dei Progressisti – la sua Giunta e la sua maggioranza continuano a fare quanto hanno fatto in questi due anni: annunciano, prendono tempo e poi lo sprecano, nel frattempo litigano tra loro per accaparrarsi due poltrone di sottogoverno, arrivano al limite e poi scaricano le responsabilità su altri. Delle emergenze non si occupano né il presidente né gli assessori, il risultato è che siamo fuori dai radar. Tutto previsto, ma ora è il tempo della serietà e della responsabilità. Il fatto è che chi governa pro tempore la Sardegna non riesce a dimostrare neanche un sussulto di dignità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it