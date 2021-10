Il professor Alessandro Riva ha ricevuto la nomina di Fellows della Anatomical Society inglese: è il primo italiano ad esserne insignito. Professore emerito di Anatomia, ha fondato e promosso il Dipartimento di Citomorfologia, il Dottorato in Scienze Morfologiche e il Museo delle Cere anatomiche. Nel 2017 ha ricevuto il Premio alla carriera dalla Società Italiana di Anatomia e Istologia quale “Maestro delle Scienze morfologiche”. È autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste internazionali, editor e membro dell’editorial board e referee di numerose riviste internazionali. Visiting professor in prestigiose Università europee, Usa e Giappone, è stato relatore, per invito, in oltre cinquanta congressi internazionali.

“Dopo che ho mandato a Glasgow la ricerca – racconta Riva -, la Società di Anatomia mi ha inviato una lettera e un invito a presentare i miei titoli per diventare Fas. Per decreto si può mettere la sigla prima del nome. Hanno accettato all’unanimità e mi hanno dato il titolo, che permette di avere alcune gratuità nelle attività della società. A stretto giro la comunità degli anatomisti si è fatta sentire con affetto anche perché la notizia è stata data anche ai soci della Società italiana di Anatomia e Istologia”.

