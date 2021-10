Dopo l’edizione del 2020, interamente realizzata online, quest’anno l’Associazione Imago Mundi OdV, considerando che l’emergenza sanitaria non è ancora rientrata, ha pensato di proporre una formula mista che affianca la realizzazione di materiali digitali a un seppur parziale svolgimento in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid vigenti.

Gli appuntamenti saranno distribuiti lungo sei weekend tra il 23 ottobre e il 5 dicembre. In Sardegna saranno 111 i monumenti visitabili. Ma i territori, come già accade da diversi anni, saranno attraversati e raccontati anche grazie a 32 itinerari tematici. Il lavoro organizzativo e di visita sarà supportato da circa 9mila volontari provenienti da ben 107 associazioni e 60 scuole.

Sono 27 i comuni che aderiscono quest’anno alla manifestazione, un numero ancora lontano dai dati pre-Covid, in cui erano mediamente 60 le amministrazioni presenti, ma certamente in netta ripresa rispetto allo scorso anno. Molte conferme e qualche novità come Castelsardo, Genoni, Ossi, Serrenti e Tissi che partecipano per la prima volta.

Il calendario è così organizzato: 23/24 ottobre Cossoine e Gavoi; 30/31 ottobre Bosa, Castiadas, Genoni, Iglesias, Oristano e Villaputzu; 6/7 novembre Santo Stefano Belbo (Piemonte); 13/14 novembre Cagliari; 20/21 novembre Neoneli, Ploaghe, Pula, San Gavino Monreale e Quartu Sant’Elena; 27/28 novembre Cuglieri, Monastir, Porto Torres e Serrenti; 4/5 dicembre Alghero, Cantù, Castelsardo, Como, Montorfano (Lombardia), Muravera, Ossi, Padria (solo 5 dicembre), Sant’Antioco, Selargius, Tissi e Uta; 11/12 dicembre Bitonto, Ferrara e Roma (solo 11 dicembre).

