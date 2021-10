Nella giornata di ieri a Cagliari i carabinieri della stazione di Sant’Avendrace, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato per il reato di evasione, un 39enne domiciliato ad Elmas presso la Comunità “L’Aquilone”, disoccupato con precedenti denunce a carico.

L’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con permesso di assentarsi per svolgere le attività previste dal programma terapeutico di recupero, nel corso della giornata, come segnalato dal direttore della stessa comunità, si è allontanato dall’istituto. I carabinieri si son messi alla ricerca dell’uomo ma ancora non è stato trovato.

