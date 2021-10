Il problema è annoso e gli automobilisti cagliaritani lo conoscono da decenni. Nei parcheggi di Cagliari i posteggiatori abusivi la fanno da padroni. Spesso estorcendo qualche euro, anche con velate minacce di ritorsioni. Ne ha fatto esperienza, a quanto pare, anche l’ex presidente della Regione Francesco Pigliaru che ieri, verso le 20, ha posteggiato la sua auto nel grande spiazzo davanti al Banco di Sardegna, in viale Bonaria (piazza Donatori di Sangue).

“Ieri sera ho provato a posteggiare qui verso le otto di sera – scrive Pigliaru sul suo account Facebook -. Mi sono trovato in uno spazio controllato da quelli che ha me sono sembrati loschissimi “posteggiatori”. Che si fa? Si accettano presenze così sgradevoli e pericolose? Sindaco Paolo Truzzu, non so quanti vigili siano in servizio a Cagliari, ma so che ne basterebbero due per risolvere il problema”.

