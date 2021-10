Negli Stati Uniti è stato rilasciato il primo passaporto per chi non si riconosce né nel genere maschile né in quello femminile. Al posto delle lettere F o M, verrà utilizzata la lettera X.

Dal 2022 questa opzione sarà disponibile per tutti i cittadini e potrà essere inserita sia per i passaporti che sui certificati di nascita degli americani all’estero.

