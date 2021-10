Brutto incidente stradale poco prima delle 18 sulla strada statale 554 tra Selargius e Quartucciu. Per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate probabilmente per un’invasione di corsia.

La squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha estratto una donna incastrata nelle lamiere dell’abitacolo, provvedendo poi alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

I tre feriti, tra cui la donna estratta in codice rosso, sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Selargius per gli accertamenti e i rilievi di legge.

