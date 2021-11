Tragedia sfiorata ieri notte a Barisardo dove due giovani, probabilmente per rubare del materiale, si sono introdotti in una cabina elettrica dell’Enel e uno di loro è stato folgorato da una scarica di corrente. Il giovane, un trentenne è stato soccorso e trasportato dal personale sanitario prima all’ospedale di Lanusei e, successivamente in un ospedale di Cagliari. Il secondo ragazzo, trovato con gli arnesi da scasso dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei, è stato arrestato.

