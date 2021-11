Questa mattina attorno alle ore 11,15 sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Mandas per un grave incidente stradale sulla provinciale 23.

Per cause ancora da accertare un’autovettura si è ribaltata all’altezza del km 12, tra i comuni di San Basilio e Goni. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno estratto una donna incastrata all’interno dell’autovettura, affidata al personale sanitario inviato dal 118 che ha effettuato il trasporto in ospedale con l’elisoccorso regionale con un codice rosso.

Sul posto anche un’ambulanza arrivata da Ballao. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Per gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della stazione di Barrali.

