Piazza Italia in queste ore è diventata un vero e proprio fiume in piena con danni facilmente immaginabili. Il problema delle caditoie delle strade di Pirri è noto da anni, ma non è mai stato fatto nulla per modificare la situazione, nonostante dal 2016 siano stati stanziati circa 30 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico.

