Il violento nubifragio che ha interessato il Cagliaritano ha colpito anche il Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari, fondato dal fumettista e sceneggiatore Bepi Vigna nel 1993. Il Centro svolge un’intensa attività culturale, dando vita a corsi professionali di fumetto per adulti e bambini, collaborando con istituzioni, scuole ed enti, promuovendo la cultura dell’immagine attraverso mostre, rassegne, conferenze, convegni con ospiti internazionali.

Nella sua pagina Facebook Vigna scrive: “Una squadra di volontari al lavoro per mettere in salvo i materiali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it